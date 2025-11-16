Playoff, chi affronterà l’Italia in semifinale? Ecco le possibili rivali

L'Italia, per approdare al Mondiale 2026, dovrà passare necessariamente per i playoff. Dopo la vittoria contro la Moldavia, agli azzurri restava la remota possibilità di passare qualora avesse battuto 9-0 la Norvegia.
A San Siro, invece, finisce 4-1 per Haaland e soci che, dopo un primo tempo in surplace, rifilano quattro gol e alimentano dubbi sulle possibilità di qualificazione al Mondiale. L'Italia, inserita nella prima fascia dei playoff, dovrà affrontare la semifinale contro una squadra della quarta fascia.
Quale squadra affronterà? Giovedì ci sarà il sorteggio ma gli azzurri se la vedranno contro una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Galles o Macedonia del Nord, con queste ultime due che si affronteranno martedì sera.
