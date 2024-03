«Come si presenta. Va in campo convinta di vincere e vince. Per lo scudetto sembra fatta, è una squadra costruita bene, con grande intelligenza dal lato finanziario dal mio amico Marotta, e tutto funziona. Inzaghi forse è stato sottovalutato fino all’anno scorso e poi ha dimostrato le sue qualità. L’Atletico è difficile da affrontare, ti distrugge la volontà e il piacere di giocare a pallone, invece l’Inter ha vinto meritatamente e sono convinto che passerà il turno».

