Gli arbitri che dicono, vale per i due fischietti napoletani, non vogliamo arbitrare il Napoli perché dobbiamo andare a prendere i figli a scuola. Non fateci arbitrare il Napoli perché dobbiamo andare a prendere i figli a scuola. Quando Orsato lì commette l'errore Pjanić-Rafinha, poi per tre anni non arbitra l'Inter, perché è Orsato che ha chiesto di non arbitrare l'Inter, eh? Non va bene. Adesso Orsato diventa designatore. Diventa designatore con Mariani che è al centro di questa cosa. O la chiarisce subito, o sennò qui si continua a fare un gran casino nel quale io sinceramente non mi riconosco. Perché non lo vado a pescare perché non so dove pescarlo. Leggetevi Gramellini oggi, il titolo è Quasi amici, che è un film meraviglioso di tanti anni fa. Gramellini prende spunto da un'altra vicenda di cronaca, quella della Ranucci e Lavitola per dire o si è amici, o si è colleghi, o si è conoscenti. Ma comunque ci vuole un confine ben preciso, netto, nitido. Gli arbitri devono essere liberi.