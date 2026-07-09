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Sabatini: “Due arbitri non vogliono il Napoli per stare sereni, ora Mariani. Per aiutare Orsato…”
Dell'inchiesta arbitri e delle ultime vicende su questo argomento ha parlato il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale Youtube:
Gli arbitri che dicono, vale per i due fischietti napoletani, non vogliamo arbitrare il Napoli perché dobbiamo andare a prendere i figli a scuola. Non fateci arbitrare il Napoli perché dobbiamo andare a prendere i figli a scuola. Quando Orsato lì commette l'errore Pjanić-Rafinha, poi per tre anni non arbitra l'Inter, perché è Orsato che ha chiesto di non arbitrare l'Inter, eh? Non va bene. Adesso Orsato diventa designatore. Diventa designatore con Mariani che è al centro di questa cosa. O la chiarisce subito, o sennò qui si continua a fare un gran casino nel quale io sinceramente non mi riconosco. Perché non lo vado a pescare perché non so dove pescarlo. Leggetevi Gramellini oggi, il titolo è Quasi amici, che è un film meraviglioso di tanti anni fa. Gramellini prende spunto da un'altra vicenda di cronaca, quella della Ranucci e Lavitola per dire o si è amici, o si è colleghi, o si è conoscenti. Ma comunque ci vuole un confine ben preciso, netto, nitido. Gli arbitri devono essere liberi.
È stata tolta la discriminazione territoriale. Gli arbitri devono essere designati per tutte le partite. Non che uno dice questo non va bene, quest'altro non va bene, questo è così, questo non è, meglio di no. Addirittura c'è un'intercettazione in cui si dice questo porta male. Ragazzi, siamo al Medioevo. Quindi mettete le cose, fate le cose per bene. Per me giustizia ordinaria non c'è niente. Giustizia sportiva si può anche aprire un mondo, se non altro di approfondimento. Mica io cerco le condanne, ma l'approfondimento sì, per consentire anche a Orsato, nuovo designatore, di poter lavorare al meglio.
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