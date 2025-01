"La squadra di Inzaghi ha vinto dopo un primo tempo opaco. Ma mi raccomando, non prendetevela con Asllani, che ha giocato una buona partita. Non prendetevela con lui, altrimenti diventa un gioco al massacro che non fa bene a nessuno. C'è da parlare invece di Zielinski e Taremi: possono fare di più".