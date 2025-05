Sabatini: “Barça forse più forte, ma l’Inter può andare in finale. Inzaghi…”

"Forse il Barcellona è più forte, ma sicuramente l'Inter può ancora conquistare la finale di Champions. Un risultato positivo, eppure c'è qualche rimpianto per i nerazzurri. Perché dopo 20' l'Inter si è ritrovata sul 2-0, con la possibilità di fare un'impresa leggendaria. Il Barcellona ha giocato meglio e a tratti ha anche dominato, ma l'Inter ha saputo difendersi, Inzaghi ha preparato al meglio la partita, limitando come possibile le forze del Barcellona, che ha un giocatore come Yamal che al momento non ha eguali. Al ritorno, l'Inter tenterà di vincere con lo stesso copione dell'andata. Lascerà il possesso al Barça".