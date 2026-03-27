"Bastoni ha delle attenuanti ma non mi è piaciuto da centrale di difesa", ha ammesso Sandro Sabatini sul difensore italiano

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo - 15:00

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria dell'Italia con l'Irlanda del Nord, parlando anche dei singoli:

"Nel primo tempo si è visto qualcosa di imbarazzante a tratti, l'Italia non riusciva a scalfire il muro dei modesti nordirlandesi. Donnarumma non ha fatto una parata, ha sbagliato qualcosa con i piedi ma non è il suo forte. Imperfetto Mancini, troppo più nervoso del solito anche senza motivo. Bastoni centrale non mi è piaciuto, ha le attenuanti dovute al fatto che non si è allenato negli ultimi tempi ma è stato anche ammonito, mi è sembrato in difficoltà. Calafiori mi è piaciuto molto, è un giocatore completo, sa essere presente anche in avanti"

"Calafiori è stato ineccepibile nella sua prestazione, Dimarco non è sembrato in forma come nelle ultime apparizioni con l'Inter, è un po' in calo come del resto anche in campionato. Ha ricevuto tanti complimenti ma non mi è sembrato al meglio nemmeno Politano, forse sono un po' condizionato dal giudizio del primo tempo, nel primo tempo l'Italia non ha mai tentato di saltare l'uomo e nemmeno il lancio lungo, non è mai arrivata in porta infatti. Barella opaco, in versione campionato, però è imprescindibile per questa Nazionale"

Sugli attaccanti ed Esposito — "La grande delusione è Retegui, è evidentemente a corto di preparazione, non è in forma, gioca in un campionato non allenante, si è visto un'imbarazzante condizione atletica e un'esitazione tecnica non da centravanti dell'Italia, infatti molto meglio quando ha giocato Pio Esposito. Ecco, la grande proposta condivisa dal 90% dei tifosi italiani è Pio Esposito subito titolare, ha giocato una partita pulita, non ha sbagliato un pallone, ha messo in apprensione la difesa avversaria, in questo momento è superiore a Retegui"