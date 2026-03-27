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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Barella opaco, anche Bastoni non mi è piaciuto. Dimarco in calo, Esposito…”

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Sabatini: “Barella opaco, anche Bastoni non mi è piaciuto. Dimarco in calo, Esposito…”

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"Bastoni ha delle attenuanti ma non mi è piaciuto da centrale di difesa", ha ammesso Sandro Sabatini sul difensore italiano
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha analizzato la vittoria dell'Italia con l'Irlanda del Nord, parlando anche dei singoli:

"Nel primo tempo si è visto qualcosa di imbarazzante a tratti, l'Italia non riusciva a scalfire il muro dei modesti nordirlandesi. Donnarumma non ha fatto una parata, ha sbagliato qualcosa con i piedi ma non è il suo forte. Imperfetto Mancini, troppo più nervoso del solito anche senza motivo. Bastoni centrale non mi è piaciuto, ha le attenuanti dovute al fatto che non si è allenato negli ultimi tempi ma è stato anche ammonito, mi è sembrato in difficoltà. Calafiori mi è piaciuto molto, è un giocatore completo, sa essere presente anche in avanti"

Sabatini: “Barella opaco, anche Bastoni non mi è piaciuto. Dimarco in calo, Esposito…”- immagine 2
Getty Images

"Calafiori è stato ineccepibile nella sua prestazione, Dimarco non è sembrato in forma come nelle ultime apparizioni con l'Inter, è un po' in calo come del resto anche in campionato. Ha ricevuto tanti complimenti ma non mi è sembrato al meglio nemmeno Politano, forse sono un po' condizionato dal giudizio del primo tempo, nel primo tempo l'Italia non ha mai tentato di saltare l'uomo e nemmeno il lancio lungo, non è mai arrivata in porta infatti. Barella opaco, in versione campionato, però è imprescindibile per questa Nazionale"

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Sugli attaccanti ed Esposito

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"La grande delusione è Retegui, è evidentemente a corto di preparazione, non è in forma, gioca in un campionato non allenante, si è visto un'imbarazzante condizione atletica e un'esitazione tecnica non da centravanti dell'Italia, infatti molto meglio quando ha giocato Pio Esposito. Ecco, la grande proposta condivisa dal 90% dei tifosi italiani è Pio Esposito subito titolare, ha giocato una partita pulita, non ha sbagliato un pallone, ha messo in apprensione la difesa avversaria, in questo momento è superiore a Retegui"

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