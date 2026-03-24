Si infiamma il dibattito al tavolo di Pressing sulla considerazione del momento dell'Inter: ecco le scintille tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini

Marco Astori Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 10:57)

Si infiamma il dibattito al tavolo di Pressing sulla considerazione del momento dell'Inter, che resta comunque prima in classifica con un vantaggio di sei punti sulla seconda. Ecco le scintille tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini.

Biasin: "Chivu ha alle spalle due allenatori che hanno vinto 11 scudetti degli ultimi 15? Sarebbe stato peggio se un allenatore esordiente che tutti dicevano chissà se mangerà il panettone fosse stato a -7, invece è a +7. Vuol dire che è stato bravo".

Sabatini: "Direi che è geniale quello che hai detto, definirlo originale è poco".

Biasin: "Ti spiego, è molto semplice: si tende continuamente a puntare il dito sull'Inter. Ma il problema è che abbiamo tutti la memoria corta: a fine Mondiale per Club, si diceva che questa squadra qua allenato da un esordiente, col cavolo che andava a combattere per lo scudetto. Adesso diamo per scontato".

Sabatini: "Io ste cose non le dicevo".

Ordine: "Nessuno le diceva, tanto che le agenzie davano tutte Inter e Napoli".

Biasin: "Nessuno criticava la dirigenza quando prendeva Chivu? Ma un minimo di onestà, ricordatevi cosa si diceva".

Sabatini: "Io me lo ricordo quello che dicevo, anzi non ero in buona compagnia. Si diceva che Chivu stava gestendo con grande bravura il passaggio da un ciclo ad un altro".

Biasin: "Si diceva che il gruppo era arrivato, ora è a +6 e a +7".

Sabatini: "E' inutile che ti rivolgi a me, non dicevo che il gruppo era arrivato".

Biasin: "Andrò a pescare uno dei tuoi videini".

Sabatini: "Valli a vedere ma se non trovi nulla vieni qua e lo dici. E tu l'anno scorso giustificavi qualsiasi momento di flessione e problema dell'Inter con la Champions e quest'anno non c'è. E' difficile spiegare il momento dell'Inter, dico questo".