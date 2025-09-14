Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha fatto un'analisi su quanto accaduto ieri sera allo Stadium tra Juventus e Inter

"Il derby d'Italia dal punto di vista della classifica segna un divario nettissimo tra Juventus e Inter, perché i bianconeri volano a punteggio pieno, mentre l'Inter, alla seconda sconfitta consecutiva, resta ferma a tre, ma conta anche i 6 gol subiti nelle prime tre partite, tantissimi. E' una sconfitta che potrebbe avere dei riflessi sul morale dello spogliatoio dell'Inter, dove si farà fatica a mettere a posto una situazione che sembra, in campionato, già compromessa, o almeno rischia di esserlo a grande livello".

"Sulle sostituzioni di Chivu si potrà anche discutere, ma va detto che sono state coraggiose, visto anche quando ha tolto Lautaro, fin lì inesistente. Inzaghi non lo faceva mai. Calhanoglu? Ieri ha giocato una partita come non la si vedeva da un anno. La sensazione, comunque, è che il declino degli altri 'vecchi' sia una cosa con cui l'Inter debba fare i conti in maniera decisa".