Intervenuto ai microfoni del podcast "Centrocampo", Sandro Sabatini , giornalista, ha raccontato le liti con Fabrizio Biasin e Riccardo Trevisani durante Pressing: "Non c'è recitazione: io li stimo tutti e due ma non mi stanno simpatici. Se mi fanno incavolare io gli rispondo. Uno non deve portare avanti la sua idea, uno deve fare il cronista e commentare quello che succede. Se tu dici "Allegri non è buono a nulla, non fa tre passaggi" e dici le stesse cose se vince o perde 3-0, per me non fai un'opinione tutta tua.

Trevisani lo stimo tantissimo come telecronista e anche come opinionista è validissimo: però su certe posizioni, e a volte gliel'ho anche detto, devi commentare la partita. Io sto zitto se si dice che Thiago Motta farà bene in tre anni, però se perde parliamo del fatto che ha perso o se vince diciamo che ha vinto. In tre anni qual è il contraddittorio. Sono colleghi che stimo, ci mancherebbe: ma quando si parla di calcio non lo faccio come recita e show, rivendico il diritto di dare le mie idee, che non sono precostituite ma aderenti a quello che succede. Invece nel loro caso ho notato, e magari mi sbaglierò, delle idee da portare avanti come battaglia ideologica o per dire "io l'avevo detto". Tutti quanti ne diciamo di giuste e sbagliate".