L'ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Contro il Torino c’è stata una gara persa, ma il Napoli ha tenuto il campo bene fino alla fine. Non vogliamo attribuire alibi. Il Napoli dovrà soffrire. McTominay e Lobotka non si possono regalare. Manca totalmente un reparto e non si può sottovalutare questo aspetto. Il Milan? Una riflessione va fatta sulla squadra di Allegri che è in grande crescita. Hanno recuperato Leao che è un giocatore che da solo sa fare la differenza.