Caressa: “Un giocatore vera chiave Inter. Che colpo Bonny a quel prezzo! E Pio è…”

"Forse non è un caso che l'Inter, dopo le difficoltà di inizio stagione abbia preso Akanji e le cose da lui siano migliorate in difesa. Mi sembra un giocatore dalle conoscenze importanti come dice Beppe Bergomi. Guardiola gli ha dato conoscenze importanti, rimane bloccato per permettere a Bastoni di salire ma comunque è preciso quando passa il pallone, ha una grande attenzione difensiva, è un giocatore fisico, tecnico e tattico che dà grande equilibrio alla squadra. E non è un caso che non esca mai dai titolari dell'Inter, forse uno degli elementi più importanti dell'Inter di Chivu.