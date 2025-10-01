Sandro Sabatini, giornalista, al podcast "Cose Scomode", ha parlato così dell'Inter e del confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", ha parlato così dell'Inter e del confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi: "Chivu meglio di Inzaghi? Certo che lo confermo, mica ero ubriaco. Mi voglio fare del male da solo: semplicemente ci si basa tanto sul fatto di un'esperienza che Inzaghi ha un po' di più, ma ci si dimentica che Chivu è una persona speciale oltre che un allenatore speciale. Perché ha maturato da calciatore un'esperienza da spogliatoio, di gestione delle risorse e di rapporti interpersonali: non a caso era capitano dell'Ajax a vent'anni.

Inzaghi ha fatto due finali ma con una squadra che era fortissima: questa squadra, che è molto forte, è la stessa che ha vinto uno scudetto in quattro anni. Io non sto dicendo che Inzaghi è scarso, ma che il duello è molto bilanciato e pari e poi personalmente preferisco Chivu, questione di gusti: non portatemi a dire che Inzaghi è scarso, ha fatto i suoi risultati in gran parte soddisfacenti, non esaltanti come sono stati descritti. Ci sono tutte le premesse per dire che io possa preferire Chivu con una certa credibilità: poi è ovvio che se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, ci andremo ad interrogare. Ma dipende da come rendono i giocatori: la differenza in campionato la fanno i gol di Lautaro.

Dico che quando si fa il paragone tra Chivu, Pirlo e Seedorf, posso rivoltarlo: anche Trapattoni va alla Juve senza esperienza e vince una ventina di titoli. Capello va al Milan dopo 5-6 partite. Non basiamoci solo su questo: per me Chivu ha una personalità che Pirlo e Seedorf se la sognano. E' un allenatore ideale per uno spogliatoio non ideale come quello dell'Inter: entrare lì e dire comando io fai la fine di Benitez. Su De Zerbi posso darvi ragione, ma se l'alternativa era Fabregas se non è zuppa è pan bagnato. Io lo sfizio De Zerbi me lo toglierei: anche perché altrimenti resta in un mondo virtuale".