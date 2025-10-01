È sempre più l’Inter di Chivu: contro lo Slavia due chiari frutti del suo lavoro

Chivu ovviamente ci ha messo del suo. Vestendo i panni dello psicologo, per raggiungere con il dialogo di questi mesi un obiettivo che ha sottolineato più volte negli ultimi giorni: tirare fuori l’orgoglio del campione. Per la corsa in più, per quel pizzico di grinta in più: il condimento fondamentale per distinguere una minestra riscaldata da una ricetta vincente. Ed emerge palesemente da quello che la squadra ha messo in campo.

Esempio lampante il primo gol: l’errore del portiere dello Slavia nasce proprio da una pressione determinata e generosa in avanti di Lautaro. Il capitano, indicando la via, ha applicato quello che con insistenza sta chiedendo l’allenatore. L’applicazione, ma anche il sacrificio e la perseveranza sono doti che fanno la differenza. I frutti si vedono da subito. Il clima ritrovato nello spogliatoio sta facendo il resto: sembra pronto a rifiorire quel contesto dove tutti sono riusciti nel tempo a tirare fuori il meglio. Per informazioni chiedere a Calhanoglu.