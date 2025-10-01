L’Inter innesta la seconda anche in Champions League prosegue nel cammino in discesa. Bisognerà accumulare altra inerzia dal vantaggio che offre il calendario, ma la partenza è quella giusta. Proseguendo su questa rotta potrà giocarsi chance concrete di passare direttamente agli ottavi. Sarebbe un grande regalo per Chivu, che – evitando lo spareggio - potrebbe godere di due settimane in più di lavoro senza impegni infrasettimanali nella fase più calda della stagione. Ora c’è da chiudere al meglio il filotto di gare prima della sosta contro la Cremonese: il modo migliore per lavorare in tranquillità 15 giorni prima di un ottobre di fuoco.
È sempre più l’Inter di Chivu: contro lo Slavia due chiari frutti del suo lavoro
L’autorevolezza mostrata ieri sera al Meazza è una piacevole conferma dello step ormai raggiunto dall’Inter. Una personalità consolidata nel tempo, che in campo internazionale permette ai nerazzurri il lusso di rispettare con grande continuità il pronostico degli impegni che si presentano. E’ il segnale di una mentalità stravolta dal cammino degli ultimi anni, conservata anche con l’avvicendamento in panchina. Quando suona quella musichetta a nessuno ormai tremano le gambe.
Chivu ovviamente ci ha messo del suo. Vestendo i panni dello psicologo, per raggiungere con il dialogo di questi mesi un obiettivo che ha sottolineato più volte negli ultimi giorni: tirare fuori l’orgoglio del campione. Per la corsa in più, per quel pizzico di grinta in più: il condimento fondamentale per distinguere una minestra riscaldata da una ricetta vincente. Ed emerge palesemente da quello che la squadra ha messo in campo.
Esempio lampante il primo gol: l’errore del portiere dello Slavia nasce proprio da una pressione determinata e generosa in avanti di Lautaro. Il capitano, indicando la via, ha applicato quello che con insistenza sta chiedendo l’allenatore. L’applicazione, ma anche il sacrificio e la perseveranza sono doti che fanno la differenza. I frutti si vedono da subito. Il clima ritrovato nello spogliatoio sta facendo il resto: sembra pronto a rifiorire quel contesto dove tutti sono riusciti nel tempo a tirare fuori il meglio. Per informazioni chiedere a Calhanoglu.
