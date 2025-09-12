L'analisi del giornale torinese rispetto ai giocatori italiani e agli impegni avuti in Nazionale: da una parte le due vittorie che rinfrancano, ma anche momenti non brillanti

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 15:16)

Due vittorie con la maglia della Nazionale italiana e ora tornano a disposizione di Chivu. Due vittorie che servivano alla squadra di Gattuso e che rinfrancano il gruppo dei cinque giocatori interisti che il neo ct ha confermato nel suo gruppo. Di loro, in un articolo di TuttoSport, si parla quest'oggi, alla vigilia di Juve-Inter.

"L’azzurro dà e l’azzurro toglie. Soddisfazioni ed energie... La buona notizia, mai scontata, è l’assenza di infortuni. Vittorie a parte, però, anche il semplice successo sull’Estonia e quello ben più rocambolesco su Israele hanno certificato lo stato di salute incerto - e suona quasi come un complimento - dell’Ital-Inter", si legge.

E si parla in particolare di Alessandro Bastoni: "La fotografia ha la faccia, duplice, di Alessandro Bastoni. Croce e delizia, si diceva un tempo: è andato a segno con i ragazzoni di Tallinn, per poi ripetersi a Debrecen. Solo che lo ha fatto nella porta sbagliata. Il centrale, punto fisso tanto della difesa tanto dell’Inter quanto di quella della Nazionale, è stato tra i meno convincenti in assoluto nella serata ballerina con Israele: se Dor Peretz e Solomon gli hanno fatto venire il mal di testa, l’attacco della Juventus, peraltro rinforzato dal mercato, rappresenta una preoccupazione non da poco", scrive il quotidiano torinese.

"Nella doppia uscita dell’ultima sosta, non hanno brillato nemmeno le luci di Federico Dimarco e Nicolò Barella. Quest’ultimo è stato forse il più continuo dei tre, ma nell’accezione più scolastica del concetto di continuità. Con l’Estonia ha fatto il suo in un modulo che non gli è certo cucito addosso, con Israele ha contribuito alla rete dell’1-1 limitandosi a galleggiare per il resto. Sulla stessa falsariga anche la serata dell’esterno mancino, che rispetto al compagno di squadra sconta un lungo periodo in chiaroscuro: con qualche sporadica eccezione, i tifosi dell’Inter non vedono da troppi mesi il Dimarco dei tempi migliori. E il peso specifico della gara con la Juve, già alto di suo e particolarmente sentito da chi ha sempre ricordato la propria passione nerazzurra, è innalzato ulteriormente dal ko con l’Udinese", continua ancora il quotidiano.

Frattesi è tornato in campo con la Nazionale dopo l'operazione a cui si è sottoposto questa estate e ha confezionato un assist per Raspadori contro Israele. Con l'Estonia, nella prima delle due gare, a fine gara si è visto in campo anche Pio Esposito: pochi minuti che comunque fanno morale e "se Chivu lo chiamasse in causa, può diventare un osservato speciale del Derby d’Italia".

