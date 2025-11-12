Sabatini: “Quello di Conte non è un sfogo eccessivo: e per me l’ha fatto perché…”

"Quando l’allenatore quando parla lo fa per farsi sentire da tutti ma soprattutto per farsi ascoltare dalla squadra", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 20:46)

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Marte dello sfogo di Antonio Conte dopo il KO col Bologna:

"Quando l’allenatore quando parla lo fa per farsi sentire da tutti ma soprattutto per farsi ascoltare dalla squadra. Per me è stata una provocazione alla squadra per procurare una reazione. Non è stato uno sfogo eccessivo perché quando le situazioni sono gravi o pesanti bisogna fare interventi decisi e decisivi. Certamente questo è un intervento provocatorio. Io calciatore mi sarei incazzato a sentire sta cosa dal mio allenatore però credo che questa sia la reazione che Conte voglia in generale.

A me non è mai capitato che un mio allenatore parlasse in quel modo ma c’ero io a fare da filtro. In generale ne calcio bisogna veramente essere molto presenti e vigili. Conte ha usato un modo molto cruento dialetticamente cruento ma capisco che l’abbia fatto in maniera solamente provocatoria per avere una risposta dai calciatori”

“Bisogna vedere adesso i ragazzi come reagiranno e secondo me lo faranno bene. Sarà però importante anche il confronto giorno per giorno con i calciatori, capire perché certe cose non funzionano. Qualche volta possono esserci problemi esterni che condizionano, perché non sono robot ma esseri umani.

Faccio qualche esempio: a Roma Dovbyk è stato massacrato dalle critiche in maniera veramente eccessiva, ma qualcuno si è chiesto se avere i familiari sotto le bombe in Ucraina condiziona?”