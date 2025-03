"Va bene che ci vuole prudenza, ma secondo me Atalanta-Inter e Venezia-Napoli si è deciso lo scudetto. Il Napoli doveva vincere, non mi sarei mai aspettato che l'Inter potesse vincere con l'Atalanta. La partita di quest'estata l'Atalanta era in difficoltà, in Supercoppa Gasperini fa giocare le riserve, domenica alla fine è venuta fuori la qualità. Il primo tempo che fa Thuram è spaziale, Lautaro certe partite non le sbaglia. Poi cambia anche l'episodio: il gol è arrivato dopo una sosta di 5-6 minuti. Non è che il gol lo ha preso perché l'Atalanta era ferma, eh. Espulsione Ederson? Il fallo lo fa Thuram su Ederson, ovvio che quando batte le mani è cartellino giallo. Ma per arrivare al primo cartellino il fallo è di Thuram su Ederson. Quindi l'arbitro inverte il fallo, Ederson si gira e protesta".