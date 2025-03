Poi c'è la superstar di questa stagione, Marcus Thuram. Che quando sta bene vola. Poi dopo il gol va ad abbracciare Arnautovic, segno che c'è un buon rapporto tra i titolari e le riserve. Non tutte le riserve hanno però giocato all'altezza della situazione. Un nome è evidente ed è quello di Frattesi che sembra aver perso l'entusiasmo dello scorso anno, si sente sacrificato, umiliato da essere considerato il quarto quinto sesto centrocampista. Non sprizza entusiasmo e sprint come nella stagione scorsa. Somme buon rientro, allenamento in vista di Bergamo. Pavard un pochino sottotono, Bisseck che sembra un giocatore in crescita di prestazione e autorevolezza. Calhanoglu passerella, Mkhitaryan miracolo della scienza: più passa il tempo più invecchia più corre e ha entusiasmo. Va scomposto e studiato in laboratorio, Inzaghi non lo toglie quasi mai. Discreto Carlos Augusto, Taremi è un caso ormai cronico, ha perso fiducia, i compagni fanno di tutto per aiutarlo, ma il gol non arriva. Si vede che è in difficoltà.