FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Esposito molto meglio di Camarda, milanisti non si offendano. E l’Inter può pensare di…”

ultimora

Sabatini: “Esposito molto meglio di Camarda, milanisti non si offendano. E l’Inter può pensare di…”

Sabatini: “Esposito molto meglio di Camarda, milanisti non si offendano. E l’Inter può pensare di…” - immagine 1
La domanda accende il dibattito calcistico italiano: chi, tra Pio Esposito e Camarda, è al momento più forte?
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La domanda accende il dibattito calcistico italiano: chi, tra Pio Esposito e Camarda, i due giovani emergenti del nostro movimento, è al momento più forte? Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, dà una risposta piuttosto netta:

Sabatini: “Esposito molto meglio di Camarda, milanisti non si offendano. E l’Inter può pensare di…”- immagine 2
Getty Images

"Al momento, è evidente, Pio Esposito è molto più forte di Camarda, se non altro perché ha tre anni in più. E non si offendano i milanisti, che vedono in Camarda il centravanti del futuro. Esposito è già pronto per essere il centravanti titolare dell’Inter e, volendo esagerare, se dovesse continuare a migliorare così, l’Inter l’anno prossimo potrebbe anche permettersi il lusso di vendere Lautaro o Thuram e puntare su di lui. E potrebbe anche essere il centravanti titolare dell’Italia".

Pio Esposito
Getty Images

In lui rivedo Bobo Vieri. E’ forte fisicamente, sa giocare con i compagni, anche di sponda. E in questo assomiglia a Vieri, uno che non è mai stato egoista. Tutti lo definiscono come un ragazzo solido, posato, intelligente. Mi sembra abbia le spalle larghe, si è già fatto le ossa a La Spezia".

Leggi anche
Thuram, tolto ogni dubbio verso Roma-Inter: cos’è emerso dopo l’allenamento di oggi
Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA