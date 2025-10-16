La domanda accende il dibattito calcistico italiano: chi, tra Pio Esposito e Camarda, i due giovani emergenti del nostro movimento, è al momento più forte? Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, dà una risposta piuttosto netta:
Sabatini: “Esposito molto meglio di Camarda, milanisti non si offendano. E l’Inter può pensare di…”
"Al momento, è evidente, Pio Esposito è molto più forte di Camarda, se non altro perché ha tre anni in più. E non si offendano i milanisti, che vedono in Camarda il centravanti del futuro. Esposito è già pronto per essere il centravanti titolare dell’Inter e, volendo esagerare, se dovesse continuare a migliorare così, l’Inter l’anno prossimo potrebbe anche permettersi il lusso di vendere Lautaro o Thuram e puntare su di lui. E potrebbe anche essere il centravanti titolare dell’Italia".
“In lui rivedo Bobo Vieri. E’ forte fisicamente, sa giocare con i compagni, anche di sponda. E in questo assomiglia a Vieri, uno che non è mai stato egoista. Tutti lo definiscono come un ragazzo solido, posato, intelligente. Mi sembra abbia le spalle larghe, si è già fatto le ossa a La Spezia".
