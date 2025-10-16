Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del big match Roma-Inter e dell'impatto di Chivu sulal panchina nerazzurra. "Se l'Inter dovesse anche solo pareggiare non sarebbe un dramma, ma se dovesse perdere sarebbe un pasticcio perché riverrebbero fuori le voci su Chivu e le domande se sia effettivamente idoneo".
Ravezzani: “Chivu, prematuro giudicarlo. Inter? Sarebbe un pasticcio se dovesse…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato del big match Roma-Inter
Prendendo in considerazione Inter e Juventus, quale dei due allenatori vi sembra più convincente?
"Giudicare Chivu è ancora prematuro perché prima aveva fatto solo poche partite con il Parma. Magari a fine stagione potremo essere più precisi. Al momento valutare l'impatto dei due è difficile. Di Tudor comunque non mi convince il fatto che, nonostante abbia una rosa non ben costruita, non sta riuscendo ad ottimizzzare le risorse a disposizione".
