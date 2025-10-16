Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del big match Roma-Inter e dell'impatto di Chivu sulal panchina nerazzurra. "Se l'Inter dovesse anche solo pareggiare non sarebbe un dramma, ma se dovesse perdere sarebbe un pasticcio perché riverrebbero fuori le voci su Chivu e le domande se sia effettivamente idoneo".