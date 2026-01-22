FC Inter 1908


Sabatini: “Esposito sarà centravanti titolare dell’Italia. E’ un grande attaccante”

Pio Esposito è un grande attaccante. Il giudizio di Sandro Sabatini è netto: ecco le parole del giornalista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Pio Esposito è un grande attaccante. Il giudizio di Sandro Sabatini è netto. Il giornalista, sul suo canale YouTube, ha commentato così la prestazione del giovane calciatore dell'Inter contro l'Arsenal:

"Chivu, almeno, ha avuto ottime risposte da Pio Esposito. Non guardate solo i gol: Esposito è un grande attaccante e, se andremo al Mondiale, lui sarà il centravanti dell'Italia e faremo bella figura con lui. Ha giocato, tanto per dire, meglio di Lautaro".

