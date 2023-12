Sabatini: “Inter più forte della Juve. Non lo dico per spalleggiare Allegri ma…”

"La mentalità della Juve è da scudetto ma è evidente che ci sia un gap tecnico tra Juve e Inter, evidenziato anche dall'assenza di Lautaro. L'Inter senza Lautaro è una squadra nella quale anche Thuram gioca peggio. La Juve chiude il 2023 a 2 punti dall'Inter ma nei primi mesi è stato uno degli anni più drammatici della Juve. Io ero tra quelli che pensavano che Sommer non valeva Onana e Thuram non valeva Dzeko o Lukaku, dicevo che sarebbero mancati anche Skriniar e Brozovic. Abbiamo visto che Sommer e Thuram sono diventati punti fermi, l'Inter è più forte della Juventus come 11 e come rosa. Se viene scambiato come presa di posizione per spalleggiare Allegri, caro Fabrizio (rivolto a Biasin, ndr), te lo dico con sorriso e con serietà, ti sbagli. E' un'opinione mia che parte da un'ammissione di colpa di quando dicevo che Thuram non mi sembrava all'altezza"