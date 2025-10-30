FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”

ultimora

Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”

Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…” - immagine 1
Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina, puntando l'attenzione soprattutto su alcuni singoli:

Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”- immagine 2
Getty Images

"Calhanoglu è il navigatore dell'Inter. Ma stasera (ieri, ndr) mancava Mkhitaryan. Quando non c'era l'anno scorso, si sentiva. Ora invece c'è Sucic che fa un gol alla Zidane e che potrebbe sostituirlo in futuro, è un grande acquisto".

Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”- immagine 3
Getty Images

"Poi c'è un giocatore che qui a Pressing vanta il record di critiche che è Bisseck. Ora bisogna dire che non solo ha giocato una grande partita, ma che è un candidato autorevolissimo per prendere il posto nell'immediato futuro di Acerbi in quella posizione".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

Leggi anche
Clamoroso Pistocchi: “Chissà se al VAR hanno saputo che per Rocchi è finita e...
Condò: “Inter, gara di spessore. Su Sucic c’era un sospetto. Calhanoglu? Non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA