Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina, puntando l'attenzione soprattutto su alcuni singoli:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”
ultimora
Sabatini: “Devo esaltare un giocatore che ha sempre fatto il pieno di critiche. In futuro…”
Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina
"Calhanoglu è il navigatore dell'Inter. Ma stasera (ieri, ndr) mancava Mkhitaryan. Quando non c'era l'anno scorso, si sentiva. Ora invece c'è Sucic che fa un gol alla Zidane e che potrebbe sostituirlo in futuro, è un grande acquisto".
"Poi c'è un giocatore che qui a Pressing vanta il record di critiche che è Bisseck. Ora bisogna dire che non solo ha giocato una grande partita, ma che è un candidato autorevolissimo per prendere il posto nell'immediato futuro di Acerbi in quella posizione".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA