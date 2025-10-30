Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter contro la Fiorentina, puntando l'attenzione soprattutto su alcuni singoli:

"Calhanoglu è il navigatore dell'Inter. Ma stasera (ieri, ndr) mancava Mkhitaryan. Quando non c'era l'anno scorso, si sentiva. Ora invece c'è Sucic che fa un gol alla Zidane e che potrebbe sostituirlo in futuro, è un grande acquisto".