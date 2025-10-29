FC Inter 1908
Clamoroso Pistocchi: “Chissà se al VAR hanno saputo che per Rocchi è finita e arriverà…”

Due rigore incredibili non concessi all'Inter dall'arbitro Sozza e dagli addetti VAR Ghersini e Chiffi: Maurizio Pistocchi svela un retroscena clamoroso
Marco Astori
Due rigore incredibili non concessi all'Inter dall'arbitro Sozza e dagli addetti VAR Ghersini e Chiffi: Esposito viene prima placcato da Comuzzo e poi cinturato al collo dallo stesso, ma la decisione è quello di non assegnare il penalty in nessuno dei due casi.

E Maurizio Pistocchi svela un retroscena clamoroso nel commentare gli episodi: "Rocchi dice una cosa, gli arbitri ne fanno un’altra, e Sozza ha pensato bene di chiudere gli occhi su questa trattenuta con presa al collo da lotta libera di Comuzzo su Esposito. E chissà se anche il VAR, Ghersini, e l’Avar, Chiffi, hanno saputo che per Rocchi è finita, e che al suo posto arriverà Orsato".

