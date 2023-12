Zamora: “Real Sociedad a San Siro per vincere. All’andata a cambiare la partita fu…”

«Fin dal sorteggio, pensavo che i nerazzurri fossero i favoriti del girone. Ora la lotta per il primato dipende dall’ultimo incontro. All’andata la Real Sociedad ha dato il 200 per cento, credo che l’Inter avesse approcciato la gara con la convinzione di essere più forte, che prima o dopo sarebbe passata in vantaggio, ma siamo stati noi a farlo. Ora mi aspetto un match diverso. L’Inter non scenderà mai in campo rilassata. Teoricamente i nerazzurri sono superiori, per esperienza, prestigio, nomi. Dovranno dare il massimo per battere la Real Sociedad, sarà una partita combattuta».