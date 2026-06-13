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Sabatini: “Inter programma mercato, ci prova per Palestra. Dall’altra parte Milan senza vertici”

Sabatini: “Inter programma mercato, ci prova per Palestra. Dall’altra parte Milan senza vertici” - immagine 1
Sandro Sabatini ha commentato la situazione opposta di Inter e Milan in questa fase di mercato sul suo canale YouTube
Andrea Della Sala Redattore 

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Sandro Sabatini ha commentato la situazione opposta di Inter e Milan in questa fase di mercato sul suo canale YouTube:

Sabatini: “Inter programma mercato, ci prova per Palestra. Dall’altra parte Milan senza vertici”- immagine 2

"C'è questo contrasto fortissimo non solo a Milano, ma in tutta Italia, ecco, diciamo così, e anche a livello internazionale. Da una parte c'è una squadra che ha vinto lo scudetto, va avanti, programma il mercato, magari non riesce a prendere Palestra ma ci prova. E dall'altra c'è una squadra che da tre settimane, lunedì compirà tre settimane senza i vertici, senza l'allenatore, senza un progetto, con un proprietario che è in America beato lui a far chissà che cosa e un braccio destro che in America beato lui a fare il commentatore. Fine. In sede c'è Scaroni, anzi no, Scaroni ogni tanto passerà in sede. In sede immagino ci sia soltanto questo Calvelli e c'è anche Kirovski".

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