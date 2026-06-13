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LIVE – Real Madrid-Inter Legends 1-1: pareggio dei Blancos con Pepe

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Alle ore 12, l'Inter Legends torna in campo per affrontare il Real Madrid Leyendas nel Corazón Classic Match
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Alle ore 12, l'Inter Legends torna in campo per affrontare il Real Madrid Leyendas nel Corazón Classic Match: Un partido con alma de infancia, partita amichevole organizzata per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti benefici della Fundación Real Madrid. Fra i nerazzurri, tante vecchie conoscenze e nomi che hanno scritto la storia interista, pronti a rivivere l'emozione Inter, ancora per un giorno.

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LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID LEYENDAS (4-4-2): 1 Contreras; 2 Salgado, 3 Pepe, 19 Sanz, 12 Ivan Campo; 27 Karembeu, 24 Makelele, 24 Granero, 11 Amavisca; 21 Pedro Leon, 9 Aganzo. A disposizione: 13 Bizzarri, 4 A. Garcia, 6 Milla, 6 Tebar, 7 Barral, 8 Velasco, 23 Moral, 27 Nunez. Allenatore: José Antonio Camacho.

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INTER LEGENDS (4-4-2): 1 Toldo; 13 Maicon, 6 Lucio, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio; 87 Candreva, 19 Cambiasso, 8 Pizarro, 21 Karagounis; 8 Palacio, 7 Pazzini. A disposizione: 1 Frey, 21 Orlandoni, 4 Zanetti, 5 Emre, 5 Galante, 7 Van der Meyde, 13 Guarin, 20 Borja Valero, 20 Obi, Obinna, 29 Suazo, 39 Santon, 88 Hernanes.

Allenatore: Giuseppe Bergomi.

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