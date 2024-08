Sabatini: “L’Inter non deve vincere per forza ma resta la più forte”

Le parole di Sabatini sull'Inter dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce di sabato sera

"Nessuno sta dicendo che l'Inter deve vincere lo scudetto per forza, tutti stanno dicendo che l'Inter è la più forte. Non deve vincere per forza ma è più forte degli altri. Che poi ci possano essere buone performance da parte dell'Atalanta, dalla Juventus se completa la rivoluzione e sulla carta dal Milan e perfino dal Napoli, quello sì. Se dobbiamo dire adesso qual è la squadra più forte è l'Inter"