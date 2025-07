Sandro Sabatini, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha stilato la sua griglia per lo scudetto : "Il Napoli è davanti a tutte le altre.

Le altre sono l'Inter, che può anche trascurare la fake news del downgrade tra Inzaghi e Chivu, ma non può negare l'evidenza di giocatori che hanno bisogno di ricambi puramente suggeriti dall'età: Acerbi, Darmian, Mhkitaryan e attenzione anche a Sommer. Poi ci sono i giocatori in uscita e anche la sensazione che lo shock degli "zero titoli" sarà difficile da smaltire. In positivo: Sucic e Pio Esposito sono potenziali campioni (e titolari). Si vedrà, ma il Napoli al momento è avanti…".