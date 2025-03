Intervenuto nel podcast Centrocampo, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così degli obiettivi stagionali dell'Inter : "Il segno "tre" di Inzaghi? I tifosi dell'Inter come al solito si sono arrabbiati quando ho detto che lui ha la possibilità di vincere tutti e tre i trofei e di perdere tutti e tre: se vince tutti e tre è un eroe, se perde tutti e tre è un fallimento. Ha una squadra, anche nelle seconde linee, che non valgono le prime, che è la più forte che c'è in circolazione in Italia: e in Europa se la gioca con le altre.

Io credo che l'Inter 2 arriva tra le prime sei in Italia: quest'anno l'Inter deve portare a casa il più possibile perché potrebbe essere The Last Dance. Il coronamento dei quattro anni deve essere un'Inter che porta a casa lo scudetto che va a sfidare Bayern Monaco o Barcellona per arrivare in finale di Champions. Ingiocabili? Non mi è piaciuta la frase di Mkhitaryan: certe cose non te le dici da solo, se te lo dici da solo rischi di fare solo brutte figure. Non ho capito, perché poi Mkhitaryan mi sembra molto esperto, moderato, intelligente: lascialo dire agli altri".