Sabatini: “Juventus dietro Inter e Napoli. Oltre alla bravura di Spalletti…”

Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di cosa potrà fare la Juventus sotto la guida di Spalletti. Ecco quanto sintetizzato da: "Dove arriverà la Juventus con Spalletti? Sarà in Champions? La risposta è sì, però, forse. Da che dipende? Semplice, dalla bravura dell'allenatore e su quello non c'è alcuna discussione. Parla per Spalletti la carriera. Ma dipende anche dal numero di gol di Vlahovic, perché se Vlahovic segna 20 gol e Yildiz fa 10 assist, la Juventus arriva nelle prime quattro. Se invece diventano i punti importanti, giocatori fondamentali, altri che non hanno i numeri di Vlahovic e Yildiz ecco che la situazione si complica.