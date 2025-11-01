E' un gol di Nicolò Zaniolo a decidere Udinese-Atalanta di questo pomeriggio. Al Bluenergy Stadium bianconeri e nerazzurri si sono sfidati nel match che alle 15 ha aperto il weekend di Serie A, terminato 1-0. A segno appunto l'ex, arrivato a Udine quest'anno in prestito dal Galatasaray. Incapace di reagire la squadra di Juric, finita in svantaggio già al 41' del primo tempo.