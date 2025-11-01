E' un gol di Nicolò Zaniolo a decidere Udinese-Atalanta di questo pomeriggio. Al Bluenergy Stadium bianconeri e nerazzurri si sono sfidati nel match che alle 15 ha aperto il weekend di Serie A, terminato 1-0. A segno appunto l'ex, arrivato a Udine quest'anno in prestito dal Galatasaray. Incapace di reagire la squadra di Juric, finita in svantaggio già al 41' del primo tempo.
Serie A, Udinese-Atalanta 1-0 risultato finale: un gol di Zaniolo inguaia Juric
L'ex di turno firma la rete che decide l'incontro a Udine: prima sconfitta stagionale per i nerazzurri
Bravi a gestire il risultato gli uomini di Runjaic, mai in grande difficoltà nella ripresa. I bergamaschi hanno fatto ricorso a tutte le loro frecce in panchina, ma senza però trovare il sesto pareggio di fila. Prima sconfitta in campionato dunque ma il clima è già pesante: l'Atalanta rischia di scivolare ben al di sotto del nono posto occupato in questo momento. Dipenderà dai risultati delle altre.
