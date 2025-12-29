Durante il programma tv Pressing, i due giornalisti Sabatini e Biasin discutono dell'ottima condizione di Lautaro Martinez
Sabatini: "Chi sta bene è chi ha gli attaccanti più in forma, Lautaro e Hojlund".
Biasin: "La partita di stasera non è tanto diversa da quelle che ha perso. Fa il gioco, arriva sulla trequarti, sbaglia l'ultima scelta e non concretizza. Al netto di tutto quello che si dice, l'Inter gioca sempre buone partite. E finalmente Lautaro è uscito dalla crisi della quale si parla spesso e volentieri. Trentesimo gol nel 2025, la crisi è alle spalle".
Sabatini: "Biasin pensa di fare un documentario che dura un anno. Lautaro di stasera, oltre al gol fa una grande prestazione".
