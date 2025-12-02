Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio , Walter Sabatini ha analizzato il momento del Napoli: "Con Neres e Lang, Antonio Conte ha fatto una grande cosa. In un colpo solo ha cambiato il Napoli e rimesso in gioco due calciatori che sembravano rappresentare un investimento sbagliato. Ora ha una squadra ardita, coraggiosa, spigliata, euforica, quando prima c’era solo McTominay a risolvere le situazioni. Come allenatore, Conte non può essere mai attaccato: se ha una rosa da 10, ti porta a casa 12".

Il dirigente ha poi detto la sua su Lautaro e ha elogiato Pio Esposito. "Lautaro per me è un campione e sarà sempre un giocatore prolifico. Appena è andato sott'acqua, ha reagito con due gol. Quando arrivò all'Inter, io ero lì, ma il merito è di Piero Ausilio che lo seguiva da tempo. L'altro bel segnale è l'assist di Pio Esposito, l'unico vero centravanti italiano insieme a Scamacca a mio modo di vedere. Kean purtroppo paga il contesto, ma non posso imputargli niente".