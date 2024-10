Acceso dibattito negli studi di Pressing sul momento di Lautaro Martinez, tornato al gol ieri sera siglando il definitivo 3-0 all'Empoli al Castellani. Esordisce Sandro Sabatini sul momento del capitano nerazzurro: "Lautaro? Non è semplice: a lui mancava il gol. Io avrei un suggerimento, per me lui deve ricominciare a tirare i rigori".