Bergomi: “Inter ha paura di rischiare, si sente vulnerabile sulle ripartenze”

Beppe Bergomi, su Skysport, ha commentato la vittoria contro l'Empoli per tre a zero. «Umore influenzato dal 4 a 4 con la Juve? Del Piero ha detto che bisogna vincere l'uno contro uno e l'Inter quello non ce l'ha, deve portare tanti giocatori dietro la linea della palla e andare sempre col palleggio. Non ha fatto una grande gara, soprattutto nel primo tempo con l'Empoli, era preoccupata nel sbagliare le azioni», ha detto.