Sandro Sabatini, nel corso dell'ultimo episodio del podcast Numer1, è tornato sul polverone che si è alzato dopo Napoli-Inter. Queste le sue considerazioni sull'episodio che ha portato al penalty dopo il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan:

“Marotta League? Ne parlava il popolo del web che si alimenta con le bischerate. Sul rigore quello che a me non convince, e faccio un po’ il complottista, è quello che succede negli 8 secondi tra il presunto fallo e il fischio dell’arbitro. Il guardalinee continua a muoversi, non sbandiera e non fa niente. Non gli è arrivato niente dall’auricolare? Io non ci credo. Fatemi vedere a OpenVAR, lo aspetto con ansia. Per me un qualcosa del tipo “Forse era rigore”, “aspetta che controlliamo”, se lo son detti. Vorrei sentire cosa si sono detti”.