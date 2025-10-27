Sandro Sabatini, nel corso dell'ultimo episodio del podcast Numer1, è tornato sul polverone che si è alzato dopo Napoli-Inter. Queste le sue considerazioni sull'episodio che ha portato al penalty dopo il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan:
Sabatini: “Marotta League bischerata del web. Napoli-Inter? Faccio il complottista e…”
Le parole del noto giornalista su quanto accaduto nel corso del big match del Maradona
“Marotta League? Ne parlava il popolo del web che si alimenta con le bischerate. Sul rigore quello che a me non convince, e faccio un po’ il complottista, è quello che succede negli 8 secondi tra il presunto fallo e il fischio dell’arbitro. Il guardalinee continua a muoversi, non sbandiera e non fa niente. Non gli è arrivato niente dall’auricolare? Io non ci credo. Fatemi vedere a OpenVAR, lo aspetto con ansia. Per me un qualcosa del tipo “Forse era rigore”, “aspetta che controlliamo”, se lo son detti. Vorrei sentire cosa si sono detti”.
