Zazzaroni: “Marotta League stronzata mondiale. E’ rigorino e come dice il sommo Allegri…”

"Ho sentito una stronzata su Di Lorenzo, il rigore per il Napoli è un rigorino", commenta Zazzaroni al podcast Numer1

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre - 19:59

Intervenuto al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni ha parlato così del post partita di Napoli-Inter:

"Marotta e Conte non si sopportano, storicamente. Dai tempi della Juve ma con un passaggio all'Inter incredibile. Che abbia inciso e l'abbia indirizzata... Dopo l'1-0 c'è stata la traversa, il palo, forse un po' l'equilibrio sì ma poi nel secondo tempo non hai reagito e la tua squadra era nervosa. Il rigore, come dice il sommo Max Allegri, se ti danno quel rigore te lo prendi, se non te lo danno ti incazzi. Lo chiami rigorino? Chiamalo rigorino. Nel calcio ci sono dietrologie e sospetti, magari nel caldo del post partita Conte ha pensato queste cose.

La strategia della pressione? C'è ancora ed uno dei più bravi, anche se non relativamente a questo, è Marotta. Marotta è il numero 1, non sulla pressione ma arrivare a dire certe cose perché qualcuno intenda, Marotta è bravissimo. Ho fatto battute sulla Marotta League ma è una cazzata mondiale quella cosa lì, non l'ho mai sostenuta"

"Rigore? In un caso come quello, stabilire che non è rigore ci vuole un bel fenomeno. Uno può dire la sua opinione, uno dice che non è rigore, l'altro sì ma siamo sempre lì. Di Lorenzo non fa apposta a mettere la gamba larga, ho sentito dire anche questa stronzata"