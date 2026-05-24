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Sabatini: “L’Inter ha un problema da risolvere. Martinez titolare? Meglio cercare sul mercato”

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Sulla pagine di Calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sull'ultima gara dell'Inter e sul portiere spagnolo
Andrea Della Sala Redattore 

Sulla pagine di Calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sull'ultima gara dell'Inter e sul portiere spagnolo Martinez:

L’Inter ha un solo problema da risolvere per il futuro: affidare allo spagnolo Martinez il posto tra i pali che è stato ben occupato dallo svizzero Sommer. Soluzione d’istinto suggerita dalla sconfitta di Bologna: meglio cercare sul mercato. Magari Vicario del Tottenham, oppure Caprile del Cagliari, tanto per fare due nomi. E d’accordo che può essere un verdetto frettoloso, ma se l’ultima impressione è quella che conta, l’Inter farebbe bene a riflettere, magari affidando la decisione anche agli ultimi giorni di agosto. Per intendersi: tipo Akanji, diventato poi fondamentale, all’inizio per far maturare Bisseck e poi per rimpiazzare al meglio sia Acerbi sia De Vrij.

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Chissà se si vedrà mai in maglia nerazzurra Nico Paz, oggetto della polemica tra Fabregas Javier Zanetti. Il talento argentino servirebbe all’Inter del futuro per avere l’opzione del classico “centrocampista di qualità capace di saltare l’uomo”. Si tratta di un potenziale campione e di una necessità abbastanza evidente per l’organico di Chivu. Dipenderà dal ragazzo e forse anche dal Como, come si è intuito dalla piccatissima risposta di Fabregas, appunto. Si vedrà. Sennò, anche qui come per il portiere: Ausilio avrà da lavorare per cercare una non facile alternativa.

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Intanto l’Inter celebra, oltre a Lautaro miglior marcatore, il mostruoso Dimarco MVP del campionato con 7 goal e 18 assist. L’ultimo gol, quello del momentaneo 0-1 su punizione, è stato fantastico. Un arcobaleno da ammirare e applaudire. Complimenti.

Complimenti anche a Pio Esposito che, seppure non brillantissimo, ha pareggiato con 7 goal il bottino del fratello maggiore Sebastiano al Cagliari. E complimenti soprattutto al Bologna di Italiano che — al probabile passo d’addio — ha mostrato a De Laurentiis come, fra qualche mese, tenterà nuovamente di battere l’Inter. Nel rituale valzer estivo delle panchine, l’allenatore del buon biennio bolognese è nettamente favorito per l’eredità Conte. Magari in compagnia di Castro, che farebbe tanto comodo come alternativa a Hojlund, anche se contro l’Inter è stato Castro che fa rima con… disastro, visto come è scivolato sottoporta ogni volta che ha avuto un’occasione favorevole. Occasioni che peraltro non sono mancate, come testimoniato dal 3-3 finale.

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