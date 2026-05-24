In studio a Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così di Yann Bisseck e del modulo dell’Inter

In studio a Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così di Yann Bisseck e del modulo dell’Inter:

“Bisseck ha qualità veramente importanti. Uno così alto e fisico così veloce, è difficile da trovare. Ogni tanto perde un pochino l’attenzione che è fondamentale per giocare a 4. L’errore a 4 non lo devi fare. A 3 c’è sempre Akanji che ti può salvare diciamo, la differenza sostanziale tra 3 e 4 è questa”.