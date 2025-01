"Milan? Sono rimasto impressionato dalla scena finale. Non sopporto le scene dei giocatori, ma al tempo stesso quella di Conceicao la ritengo già al limite nello spogliatoio, inaccettabile in campo davanti a 80mila spettatori, davanti al pubblico a casa. Conceicao può essere quello che fuma il sigaro, che spacca il televisore, è carico, però ci sono dei momenti in cui deve avere il controllo di se stesso".