"Moviola? Farà discutere l'episodio del mani di Dumfries. La spiegazione del Var potrebbe essere stata che, visto che la mano era all'interno della figura del corpo, il fallo non era punibile. Io sinceramente vorrei più chiarezza, perché ho visto dare dei rigori in cui la mano era nettamente più involontaria. L'inquadratura televisiva non dimostra che la mano era nella figura del corpo. E poi, non c'è una regola che stabilisce questo. Non voglio dire che era rigore a tutti i costi, ma il dubbio resta. In ogni caso, il pareggio è giusto".