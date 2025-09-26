Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così le scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: "Se Chivu copia troppo Inzaghi? Non mi è piaciuta la prima pagina della Gazzetta, è stata un po' irridente: il messaggio è stringato, Chivu non è uno che fa copia e incolla perché non sa fare altro.