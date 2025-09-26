FC Inter 1908
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così le scelte di Cristian Chivu
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così le scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: "Se Chivu copia troppo Inzaghi? Non mi è piaciuta la prima pagina della Gazzetta, è stata un po' irridente: il messaggio è stringato, Chivu non è uno che fa copia e incolla perché non sa fare altro.

Se la sua Inter assomiglia a quella di Inzaghi, è perché evidentemente al momento è la soluzione al momento. Poi ci si può chiedere se i nuovi stanno rendendo. Akanji sì, infatti gioca, Sucic sì, infatti gioca spesso: Luis Henrique no, infatti non gioca mai, Esposito quando può gioca, Bonny non gioca perché non è come Thuram. Non date la colpa a Chivu, dategli tempo anche di crescere".

