Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così le scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: "Se Chivu copia troppo Inzaghi? Non mi è piaciuta la prima pagina della Gazzetta, è stata un po' irridente: il messaggio è stringato, Chivu non è uno che fa copia e incolla perché non sa fare altro.
Sabatini: “Non date colpa a Chivu, non fa copia e incolla! Sua Inter simile a Inzaghi perché…”
Se la sua Inter assomiglia a quella di Inzaghi, è perché evidentemente al momento è la soluzione al momento. Poi ci si può chiedere se i nuovi stanno rendendo. Akanji sì, infatti gioca, Sucic sì, infatti gioca spesso: Luis Henrique no, infatti non gioca mai, Esposito quando può gioca, Bonny non gioca perché non è come Thuram. Non date la colpa a Chivu, dategli tempo anche di crescere".
