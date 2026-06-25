Perché Nico Paz è un promesso campione, però l'Inter scatenerebbe con Nico Paz un entusiasmo superiore perfino alla delusione per Palestra, non paragonabile ovviamente a Ronaldo il Fenomeno che era invasa a Piazza San Babila dai tifosi, però sarebbe un grande colpo. Nico Paz che preferisce il Como, tutte queste storie. Ragazzi, allora, caro Nico Paz, mi rivolgo a te: guarda che si gioca a pallone anche a San Siro, e per il campo di allenamento devi fare una decina di minuti, perché anziché andare a quello del Como vai ad Appiano Gentile. Ragazzi, ma se uno tra il Como e l'Inter preferisce il Como non mi sembra un giocatore di prospettiva per giocare nel Real Madrid. Sarebbe uno che vuole stare, che è legittima come scelta, vuole stare nel suo orticello, nel suo circondato proprio sotto una campana di vetro, protetto in un certo senso.
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