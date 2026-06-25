"Nei confronti di Lucci, il manager di Palestra, che non è mio amico, anzi, eh, se possibile ha fatto delle cose che non mi sono neanche garbate in passato, ho letto voltafaccia, l'avidità, ho letto queste cose, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Ho letto non è così che ci si comporta, ha fatto il suo lavoro. Il Chelsea ha fatto un'offerta all'Atalanta per iscritto, l'Inter l'offerta all'Atalanta non l'aveva fatta per iscritto. C'era una stretta di mano, va bene, ma prima le strette di mano valevano prima, adesso non valgono più. Va bene, ma poi se i numeri non tornano, anche con le strette di mano, anche dalle strette di mano ci si libera. E non sono manette, non sono catene. E quando l'Atalanta telefona all'Inter e dice, oh, qui il Chelsea ci sta mandando i fogli e l'Inter non manda i fogli, dice ma noi ci siamo stretti la mano, dice guardate che sono più soldi. Eh, e l'Inter non replica, vale per il giocatore, vale per la società, Palestra è andato al Chelsea. E mi fanno ancora più ridere quelli che dicono, eh, Palestra faceva meglio a restare all'Inter, ma chi l'ha detto? O perché non avete detto la stessa cosa per Tonali, per Calafiori, per Leoni, ma non lo vedete che i giovani bravi li prendono tutti in Premier League?