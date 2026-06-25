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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Palestra al Chelsea un bene per tutti. Ma l’Inter non ha considerato una cosa”
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Ravezzani: “Palestra al Chelsea un bene per tutti. Ma l’Inter non ha considerato una cosa”
La riflessione del direttore di Telelombardia a proposito dell'esterno ormai pronto a trasferirsi dall'Atalanta al Chelsea
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è tornato sull'affare ormai tramontato per l'Inter che avrebbe condotto a Marco Palestra, finito invece al Chelsea. Le sue considerazioni analizzano un dato oggettivo, ma accendono i riflettori anche su un altro elemento probabilmente sottovalutato dall'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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