Chi vincerà lo scudetto? Allora, a ferragosto io dissi prima Inter, secondo Napoli, terza Juventus, quarta Roma, quinto Milan. Adesso la mia risposta per il 2026 è spareggio. Spareggio Inter-Napoli. Io sogno uno spareggio tra Inter e Napoli, da giocare a Roma, non succede da 60 anni, sarebbe bellissimo. Perché dico spareggio? Perché non so decidere. Tra le due, ma mi sembra difficilissimo che lo scudetto possa andare ad una squadra che non sia Inter o Napoli. C'è una sola possibilità, che siano proprio Inter e Napoli a perderlo. E allora lo scudetto verrebbe vinto da una delle tre outsider, sulle quali non so decidere quale ordine di preferenza dare, perché è evidente che adesso il mercato di gennaio inciderà moltissimo sulla forza di Milan, Juventus e Roma.