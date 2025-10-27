Sabatini: “Quanti del Napoli sarebbero titolari nell’Inter? Soltanto tre”

Napoli e Inter per molti sono le due squadre che alla lunga anche quest'anno si contenderanno lo scudetto. Le più attrezzate più che altro, senza considerare il Milan che dalla sua avrà un calendario decisamente meno compresso. Un giochino che spesso viene proposto per provare a capire chi tra azzurri e nerazzurri sia la più forte è quello del confronto tra titolari. Ci ha provato anche Sandro Sabatini, noto giornalista.