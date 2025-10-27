Napoli e Inter per molti sono le due squadre che alla lunga anche quest'anno si contenderanno lo scudetto. Le più attrezzate più che altro, senza considerare il Milan che dalla sua avrà un calendario decisamente meno compresso. Un giochino che spesso viene proposto per provare a capire chi tra azzurri e nerazzurri sia la più forte è quello del confronto tra titolari. Ci ha provato anche Sandro Sabatini, noto giornalista.
Sabatini: "Quanti del Napoli sarebbero titolari nell'Inter? Soltanto tre"
Il confronto del noto giornalista tra le formazioni titolari delle due squadre che si sono sfidate sabato al Maradona
Questo il suo pensiero, espresso nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1: "Quanti calciatori del Napoli giocherebbero nell'Inter? Buongiorno sarebbe titolare, Milinkovic Savic se la giocherebbe con Sommer. McTominay pure, poi non ce n'è altri che giocherebbero titolari nell'Inter".
