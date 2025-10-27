I nerazzurri stanno palesando limiti e difficoltà già emerse nella scorsa stagione e non corrette in estate

Fabio Alampi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 20:46)

Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, ha parlato di un problema irrisolto dell'Inter: "Gli scricchiolii c'erano già stati a Bruxelles, quei 20 minuti iniziali che i successivi 70 avevano cancellato da molti resoconti, ma non dalle memorie. I fatti non si cancellano e l'Inter aveva sofferto troppo in difesa, contro una squadra modesta. A Napoli il livello si è alzato e le crepe sono diventate voragini, la paura si è trasformata in incubo e la terza sconfitta in 8 partite è stata inevitabile".

"Ma qui inevitabilmente si ritorna all'estate e alla valutazione che si è fatta su un reparto che già l'anno scorso aveva dato segnali di cedimento. Inutile stare a contare i gol, anche se gli 11 subiti in 8 partite sono tanti (anche nel 2024 erano già 9), così come lo sono le 3 sconfitte (delle quali 2 contro avversari di pari lignaggio), perché non è nei numeri che stanno i problemi. E nemmeno la classifica è un problema, nonostante oggi l'Inter abbia 2 punti in meno di un anno fa: tutto resta possibile per tanti, se non per tutti".

"A Bruxelles, De Vrij (34 anni a febbraio) ha giocato un brutto primo tempo, facendosi ammonire e inducendo Chivu alla sostituzione già nell'intervallo. A Napoli ha giocato Acerbi (che di anni a febbraio ne compie 38) e il non-centravanti Neres ne ha messo in evidenza tutti gli attuali limiti, che l'esperto difensore riesce a mascherare negli spazi stretti, sempre al limite del regolamento. Sommer è stato bravo a Bruxelles, molto meno a Napoli: Pep Martinez è in grado di ereditarne il ruolo? L'Inter ancora non lo sa. Il valore di Akanji non si discute, quello di Bastoni nemmeno, al povero Bisseck è stata soprattutto appiccicata un'etichetta, ma grazie a Chivu ha ancora il tempo per scrollarsela di dosso".