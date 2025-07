Ulteriori retroscena sul caos nello spogliatoio dell'Inter dopo la stagione appena conclusasi con l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense

Ulteriori retroscena sul caos nello spogliatoio dell'Inter dopo la stagione appena conclusasi con l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense. Li racconta Sandro Sabatini , giornalista, sul suo canale YouTube: "Chivu ha convocato una riunione all'indomani della partita persa con la Fluminense.

Lì è venuto fuori di tutto, lì si sono spiegati e raccontati con particolari e situazioni che non erano riferite alla trasferta americana ma erano molto precedenti, cioè agli ultimi mesi di Inzaghi.

Quelli in cui l'Inter ha buttato via la stagione, mesi in cui sono emersi problemi che le vittorie tendevano ad anestetizzare. Quali? Tocca ai giocatori e all'ex giocatori rispondere, ma l'accusa era quella di aver creato una perenne situazione di figli e figliastri".