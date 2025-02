"Napoli-Inter decisiva per lo scudetto? Se vince l'Inter sì, se vince il Napoli no. Ragazzi se vince l'Inter per me va di slancio, come l'anno scorso. Anche andando avanti in Champions, perché il Napoli non approfitta. Grande costruzione ipotetica ma che non si sta verificando: il doppio impegno non porta quello che avevamo immaginato. Io sono un ammiratore dell'Atalanta da agosto... Avevo fatto il pronostico ad agosto. Se giocasse con continuità normale... Non capisco perché Conte parli di problema mentale, sembra che non sappia più che dire o voglia trovare argomento dove nessuno faccia più domande. Secondo me i problemi sono altri, a partire dal mercato e lo sa anche lui".