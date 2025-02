Sabatini: "Partito della crisi non c'è. Il particolare che l'Inter ha la settimana libera e trova la Juve che invece ha giocato la Champions... mettiamoci d'accordo: o vale o non vale? Io mi iscrivo al partito che vorrei sapere se vale o no. Per me no. L'Atalanta l'anno scorso arriva terza in campionato, vince l'Europa League e arriva in finale di Coppa Italia. Questo mito della Champions che toglie energie viene usato come ci viene comodo".